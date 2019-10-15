الأسهم السعودية تسجل 777 مليون ريال قيمة 36 صفقة خاصة خلال يوم واحد

سجلت سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس 36 صفقة خاصة بقيمة 777 مليون ريال على نحو 21.66 مليون سهم في عدة شركات مدرجة.

وأغلقت السوق السعودية في نهاية تعاملات أمس، في المناطق الحمراء للجلسة السادسة على التوالي عند مستوى 7599 نقطة، متراجعة بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل نحو 32 نقطة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 3.76 مليار ريال عبر 133.3 مليون سهم.

بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات السوق المالية "تداول"، استحوذت الصفقات الخاصة على نحو 20.6 في المائة من إجمالي السيولة المتداولة التي تجاوزت 3.76 مليار ريال، في حين شكلت الصفقات الخاصة نحو 16.2 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة التي تجاوزت 133.3 مليون سهم.

وبلغت أكبر صفقة تمت على أسهم مصرف الراجحي نحو 110.9 مليون ريال على نحو 1.91 مليون سهم، تلتها صفقة خاصة على أسهم شركة سابك بنحو 103.4 مليون ريال تمت على 1.17 مليون سهم، لتشكل هاتان الصفقتان نحو 27.6 في المائة من إجمالي الصفقات الخاصة.