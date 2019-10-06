سوق الأسهم السعودية يشهد صفقتان خاصتان بقيمة 8.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الأحد، إجراء صفقتان خاصتان بنحو 8.82 مليون ريال على نحو 100 ألف سهم تمت على شركة المواساة و المدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7982 نقطة، حيث ارتفع السوق بنحو 62 نقطة، بنسبة إرتفاع بلغت 0.75 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.26 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 51.5 مليون سهم.