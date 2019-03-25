ما هي أسباب انخفاض الإيجارات بدبي في فبراير؟

إمارة دبي

تواصل أسعار الإيجارات الانخفاض في دبي، مسجلة نسبة انخفاض تزيد على 10 في المائة عبر مجموعة واسعة من المجتمعات السكنية.

ويشير مؤشر أسعار المنازل في دبي لشهر فبراير 2019 إلى أن متوسط سعر المنزل السنوي في دبي انخفض بنسبة 10.6 في المائة، مع تسجيل بعض المجتمعات انخفاضات أعلى في الأسعار.

ديسكفري جاردنز، جزر جميرا، المرابع العربية، الإمارات ليفنج ومدينة دبي الرياضية كانت بعض المجتمعات التي سجلت انخفاضات سنوية في الأسعار بأكثر من 11 في المائة في المتوسط، وفقاً للمؤشر الصادر يوم الأحد عن بروبرتي مونيتور من كافينديش ماكسويل.

ومن المتوقع أن يستمر التراجع في الأسعار خلال عام 2019 قبل أن يستقر في عام 2020 مع بدء الانتعاش في عام 2021.

وتوقعت سافيلز الشرق الأوسط حدوث انخفاض محتمل في أسعار العقارات السكنية في دبي من 5 إلى 10 في المائة في عام 2019 قبل أن يصل السوق إلى القاع، بحسب خليج تايمز.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة “شوبا ريالتي” إن مؤشر أسعار المنازل في دبي إيجابي للغاية بالنسبة للمستثمرين المحتملين. “نحن واثقون من أن انخفاض متوسط سعر المنازل في دبي بنسبة 10.6 في المائة في فبراير 2019 وسيشجع هذا مشتري العقارات وسيحفز زخم المبيعات الحالي”.

ويوضح المؤشر أن انخفاض الأسعار لشهر فبراير بلغ 1.8 في المائة، وهو أعلى بنسبة 0.1 في المائة عن شهر يناير. وكانت أسعار المنازل في الأشهر الثلاثة حتى فبراير أقل بنسبة 4.5 في المائة عن الربع السابق. وبشكل عام، انخفض متوسط سعر المنزل في دبي إلى 2.6 مليون درهم.

ويتتبع مؤشر أسعار المنازل في دبي أسعار المبيعات السكنية لنفس الاختيار من العقارات من سبتمبر 2015 حتى الآن. واعتبارًا من فبراير 2019، انخفضت أسعار الشقق والفلل / المنازل بنسبة 16 في المائة و 18 في المائة على التوالي مقارنةً بأسعارها البالغة 2.1 مليون درهم و 5.6 ملايين درهم في سبتمبر 2015.

وفقًا لمؤشر فبراير، ظل متوسط سعر الشقة مستقرًا نسبيًا عند 1.8 مليون درهم، مع تغير هامشي فقط من يناير، بينما انخفض متوسط سعر الفيلا / تاون هاوس إلى 4.6 مليون درهم.

وفقًا لشركة Asteco ، نظرًا لأن العرض الإضافي سيؤدي إلى استمرار الضغط على الإيجارات، من المتوقع أن ينخفض معدل الانخفاض في نهاية عام 2019. ومن المتوقع أن تساعد الإيجارات المنخفضة عمومًا المستأجرين على تحسين الظروف من حيث الحجم والجودة والموقع. وسيشهد العرض الإضافي، جنبًا إلى جنب مع عمليات التسليم المقررة مسبقًا لعام 2018، 30.000 وحدة سكنية إضافية و 3.6 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية التي يتم طرحها في السوق.

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