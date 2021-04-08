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الجزائر تنتج لقاح Sputnik V الروسي محليًا ابتداءً من سبتمبر

منشور 08 نيسان / أبريل 2021 - 06:59
الجزائر تنتج لقاح Sputnik V الروسي محليًا ابتداءً من سبتمبر
وتابع بن بأحمد أن اللقاح سيتم انتاجه بالتعاون مع شركة المنتجات الدوائية (صيدال)، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على مساعدة من مختبر هندي رائد متخصص في تصنيع اللقاحات. لكنه لم يذكر اسم المختبر.
أبرز العناوين
كانت الجزائر التي تلقت بالفعل 50 ألف جرعة من لقاح Sputnik V قد أعلنت في فبراير أنها تجري محادثات مع روسيا لإنتاج اللقاح.

قال وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر الأربعاء 7 أبريل إن الجزائر ستبدأ في إنتاج لقاح Sputnik V الروسي المضاد لفيروس كورونا في سبتمبر بالشراكة مع موسكو.

كانت الجزائر التي تلقت بالفعل 50 ألف جرعة من لقاح Sputnik V قد أعلنت في فبراير أنها تجري محادثات مع روسيا لإنتاج اللقاح.

وقال الوزير لطفي جمال بن بأحمد في الإذاعة الرسمية إن الدولة لابد أن تواجه تحدي اللقاح، مؤكدا أن الجزائر ستكون مستعدة لإنتاج لقاح جزائري في سبتمبر.

وتابع بن بأحمد أن اللقاح سيتم انتاجه بالتعاون مع شركة المنتجات الدوائية (صيدال)، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على مساعدة من مختبر هندي رائد متخصص في تصنيع اللقاحات. لكنه لم يذكر اسم المختبر.

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كلمات دالة:الجزائراللقاح الروسي

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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