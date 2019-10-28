الدولار يتجه نحو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الين

جرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الين اليوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسة أسعار الفائدة لكن مع التشديد على إحجامهم عن إجراء المزيد من التيسير النقدي.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، وسط توقعات بالاتفاق في وقت لاحق اليوم الاثنين على تأجيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير كانون الثاني بعد إخفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون في نيل الموافقة على جدوله الزمني للخروج من التكتل.

وصعد اليوان الصيني إلى أقوى مستوى في أسبوعين اليوم بعدما قالت بكين وواشنطن إنهما "قريبتان من وضع اللمسات الأخيرة" على مرحلة أولى من اتفاق لتخفيف حربهما التجارية، لكن بعض المتعاملين خففوا من تفاؤلهم لأن التوصل إلى تسوية سريعة أمر غير مؤكد إطلاقا.

وسيتحول تركيز السوق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الذي ينتهي يوم 30 أكتوبر واجتماع بنك اليابان المركزي الذي ينتهي يوم 31 أكتوبر تشرين الأول. ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

ويميل بنك اليابان إلى إبقاء السياسة دون تغيير.

وجرى تداول الدولار عند 108.77 ين اليوم الاثنين، بالقرب من 108.94 ين الذي كان أعلى مستوى منذ الأول من أغسطس آب.

وبلغت العملة الأمريكية 1.1083 دولار أمام اليورو، قرب أقوي مستوى لها في أكثر من أسبوع.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2818 دولار وتراجع 0.15 بالمئة إلى 86.48 بنس لليورو.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.849، وهو ما يقترب أيضا من أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وفي السوق المحلية، ارتفع اليوان لفترة وجيزة إلى 7.0523 أمام الدولار، وهو المستوى الأقوى منذ 14 أكتوبر تشرين الأول.

وفي المعاملات الخارجية، ارتفع اليوان لفترة قصيرة إلى 7.0450 أمام الدولار اليوم الاثنين، وهو أقوى مستوى منذ 13 سبتمبر ، لكنه تخلى تدريجيا عن مكاسبه.