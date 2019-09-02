الربط الكهربائي الخليجي يدعم أمن الطاقة في العراق

أكد الدكتور لؤي الخطيب وزير الكهرباء العراقي، أهمية إنشاء وتشغيل خطي الربط الكهربائي بين شبكة كهرباء بلاده، وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، حيث يدعم أمن الطاقة في العراق.

وبحسب بيان حصلت عليه "الاقتصادية"، فإن الدكتور الخطيب، قال خلال استقباله المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي والوفد المرافق له وذلك خلال زيارتهم وزارة الكهرباء العراقية للمشاركة في جلسة المفاوضات النهائية بين الجانبين الخاصة باتفاقية المشروع، إن المشروع سيسهم في إيجاد خيارات استراتيجية واقتصادية لتزويد الكهرباء إلى العراق، مقدرا جهود الهيئة في توطيد التعاون مع العراق.

وستقوم هيئة الربط الكهربائي الخليجي ببناء خطي ربط كهرباء يمكنان دول الخليج من تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة (500 ميجاواط) عند الحاجة كمرحلة أولى تعزز الطاقة الكهربائية المزودة لمناطق جنوب العراق، والعمل على إنهاء المشروع الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين الخليج والعراق.

وعقد وفد الربط الكهربائي الخليجي، اجتماعا مع المهندس نافع عبد السادة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع في العراق لاستكمال للمباحثات التي أجريت في وقت سابق، ولوضع اللمسات الأخيرة قبل المضي قدما في عملية الربط النهائي المزمع إجراؤها في المرحلة المقبلة، كما تمت مناقشة متطلبات الربط النهائي الفنية والمالية والقانونية التي تسهم في تعجيل إجراءات الربط، تم التطرق إلى الاستثمار في مجال الطاقة من خلال تجارة الطاقة وتوفيرها كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي وصولا إلى أوروبا.

من جانبه، قال المهندس الإبراهيم، إن دول مجلس التعاون حريصة على دعم المشروع وتنفيذه على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن لما سيكون له من أثر في توطيد التعاون مع العراق ودعم أمن الطاقة لجنوب العراق، مؤكدا أن المشروع يأتي ضمن خطة توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بعدّه مشروعا حيويا واستراتيجيا لدول مجلس التعاون.