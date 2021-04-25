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السعودية تطرح فئة الـ 200 ريال من العملة الورقية اليوم

منشور 25 نيسان / أبريل 2021 - 06:20
السعودية تطرح فئة الـ 200 ريال من العملة الورقية اليوم
فئة 200 ريال سيتم طرحها وتداولها اعتبارا من اليوم، إضافة إلى الأوراق النقدية المتداولة حاليا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية
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أعلن البنك المركزي السعودي عزمه طرح فئة 200 ريال من العملة الورقية السعودية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

أعلن البنك المركزي السعودي عزمه طرح فئة 200 ريال من العملة الورقية السعودية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك استنادا إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 01/07/ 1379هـ.

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وأوضح البنك المركزي، أن فئة 200 ريال سيتم طرحها وتداولها اعتبارا من اليوم، إضافة إلى الأوراق النقدية المتداولة حاليا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكد البنك المركزي أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.

وأشار إلى أن تصميم ورقة فئة 200 ريال ذات اللون الرصاصي تضمن صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية.

بينما تضمن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي "ساما" أعلن طرح فئة الـ20 ريالا من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتم طرح فئة الـ20 ريالا التذكارية وتداولها في 25 من تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وذلك جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" آنذاك، أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تتميز بعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين.

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وتضمن تصميم ورقة فئة الـ20 ريالا صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على وجه هذه الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين G20 بشكل ثلاثي الأبعاد.

فيما تضمن ظهر الورقة خريطة العالم موضحة عليها دول مجموعة العشرين بلون مختلف.

وتظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة بحسبانها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.

كلمات دالة:اقتصاد السعوديةعملة ورقية جديدة في السعودية

Via SyndiGate.info


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