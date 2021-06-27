القيمة السوقية لسوق أبوظبي تتخطى التريليون درهم للمرة الأولى في تاريخه

تجاوزت القيمة السوقية الحالية لسوق أبوظبي المالي التريليون درهم للمرة الأولى في تاريخه مع بدء جلسة الأحد 27 من يونيو 2021.

ويعزى هذا الارتفاع بالقيمة السوقية الى إدراج شركة ألفا ظبي كأكبر إدراج في سوق أبوظبي من بعد شركة أدنوك للتوزيع في عام 2017.

وبدء التداول على سهم ألفا ظبي على سعر 20 درهم لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 200 مليار درهم.

وكانت القيمة السوقية لسوق أبوظبي قد وصلت إلى نحو 951 مليار درهم بنهاية تداولات الأسبوع المنصرم.