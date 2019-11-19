المزروعي يؤكد التزام الإمارات الطوعي باتفاق «أوبك+» لاستقرار سوق النفط

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، التزام الإمارات باتفاق خفض الإنتاج الطوعي بموجب اتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ودول منتجة من خارج المنظمة دعماً لاستقرار سوق النفط العالمي.

وقال المزروعي في تصريحات له، إن الدولة تعمل بكل شفافية مع المصادر الثانوية المعتمدة لدى اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في منظمة «أوبك»، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً وبشكل دوري مع هذه المصادر.

وأضاف المزروعي أنه حسب المصادر الثانوية فإن معدل التزام دولة الإمارات خلال الفترة الماضية جاء متماشياً مع اتفاق «أوبك+». و أكد ضرورة مواصلة الالتزام بقرار منظمة «أوبك» والتحالف مع المنتجين الآخرين لدعم استقرار سوق النفط على أساس مستدام، مشدداً على التزام الإمارات الثابت في هذا الصدد.