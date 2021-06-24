النفط يرتفع في ظل تعزز آفاق قوة الطلب بفضل انخفاض المخزونات الأميركية

ربحت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الخميس 24 يونيو بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية أكدت التوقعات بشأن الطلب القوي على الوقود، وبفعل الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي قد ينهي العقوبات الأميركية على صادرات الخام الإيرانية.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 75.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.5% أمس الأربعاء.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 73.39 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.3% أمس.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط تراجعت 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو حزيران إلى 459.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس آذار 2020. والتراجع قرب ضعف توقعات المحللين في استطلاع لرويترز والتي بلغت 3.9 مليون برميل.



ونزلت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع مقابل توقعات المحللين لارتفاع 833 ألف برميل.



وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يوليو تموز. وقال مصدران في أوبك+ يوم الثلاثاء إن المجموعة تبحث تخفيفا أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي اعتبارا من أغسطس آب لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.