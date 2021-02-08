الولايات المتحدة: التوظيف الكامل سيعود العام المقبل إذا أقر الكونغرس تحفيزا بقيمة 1.9 تريليون دولار

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد إن الولايات المتحدة قد تعود إلى التوظيف الكامل في عام 2022 إذا تم تمرير حزمة الإنقاذ من فيروس كورونا التي قدمها الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار.

وأضافت يلين خلال مقابلة تلفزيونية "لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعلنا نعاني من تعافي بطيء طويل". "أتوقع أنه إذا تم تمرير هذه الحزمة فإننا سنعود إلى التوظيف الكامل العام المقبل."

وتقترب البطالة طويلة الأمد من ذروتها التاريخية منذ ما يقرب من عام منذ أن بدأ الوباء.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الجمعة أن ما يقرب من 40% من العمال العاطلين عن العمل كانوا عاطلين عن العمل لمدة ستة أشهر ، مع ما يقرب من 9 ملايين أميركي يعملون الآن أقل من فبراير الماضي.

وانخفض معدل البطالة إلى 6.3% في يناير.

وأشارت يلين ، نقلاً عن تحليل من مكتب الميزانية بالكونغرس ، إن معدل البطالة الناجم عن الوباء سيظل مرتفعًا لسنوات قادمة دون المزيد من الدعم الفيدرالي. بدون تحفيز إضافي ، قد يستغرق الأمر حتى عام 2025 لإعادة معدل البطالة إلى 4٪.

وقالت يلين أيضًا إن مخاوف المستشار الاقتصادي السابق لأوباما ، لاري سمر ، بشأن خطة بايدن التحفيزية التي تشكل مخاطر على التضخم ، صغيرة مقارنة بالضرر الاقتصادي الناجم عن الفشل في توفير الدعم الاقتصادي الكافي أثناء الوباء.

وقالت يلين إن الولايات المتحدة لديها "الأدوات للتعامل مع" مخاطر التضخم.