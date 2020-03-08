بالصور: 10 سيارات الأسرع هبوطاً في القيمة خلال 3 سنوات

غالبا ما يُهمل عامل التهالك عندما يتخذ الناس قرارا بشراء سيارات معينة دون غيرها. ومع أن تكاليف التشغيل الأُخرى، مثل استهلاك الوقود والخدمة وضريبة الطرق، جديرة بالدراسة، فإنها نادرا ما تشكل إضافة بالنسبة للمبلغ الذي تخسره السيارة من حيث القيمة خلال السنوات الثلاث الأولى من تملكها، وبعد قطعها مسافة 36 ألف ميل.



فلنتعرّف إلى أكثر السيارات خسارة لقيمتها بعد شرائها بثلاثة أعوام، استنادا إلى موقع "واتكار.كوم".



10 - ستروين C3



طراز 1.5 Blue HDi 100 Feel البالغ سعره 18600 جنيه إسترليني، يُعاد بيعه بعد 3 سنوات بسعر 5100 جنيه، ليخسر 13500 جنيه، ما يعني أن القيمة المستبقاة تعادل 27.4% من سعر البيع الأصلي.

وهذه السيارة تتمتع بمظهر غير تقليدي، ولا تحتفظ أي سيارات منافسة لها بقيمة أفضل بعد 3 سنوات، مع أن السيارات الأخرى ربما تكون أكثر عملانية ومتعة في القيادة.







9 - فيات باندا



موديل 1.2 بوب البالغ سعره 10255 جنيها إسترلينيا، ويُعاد بيعه بعد 3 سنوات بـ2800 جنيه، بانخفاض 7455 جنيها، ليتبقى من قيمتها 27.3%.



طُرح هذا الطراز في الأسواق قبل معظم السيارات الرئيسية التي يمكن المستهلكين شراؤها جديدة اليوم، لكن تقييمها كان مروّعا عند اختبار التصادم، إذ لم تمنحها هيئة السلامة الأوروبية Euro NCAP أي نجمة عام 2018. وما يؤخذ عليها محدودية المساحة المتاحة للأرجل بين عدد من المشكلات الأخرى.







8 - مرسيدس S كلاس كابريوليه



الطراز S560 Grand Edition البالغ سعره 124975 جنيها، وينخفض بعد 3 سنوات إلى 33400 جنيه، ليخسر 91575 جنيها، ويحتفظ فقط من قيمته بنسبة 26.7%.



لكن رغم ظهورها في هذه القائمة، فإن S560 Cabriolet تبقى سيارة رائعة، بدءا من محركها القوي للغاية والمتميز بسلاسة استثنائية، وصولا إلى مساحاتها الفخمة والواسعة المريحة.







7 - مرسيدس AMG E53



نموذج Premium Plus 4dr البالغ سعره 68250 جنيها الذي ينخفض بعد 3 سنوات إلى 18175 جنيها، بانخفاض 50075 جنيها، ليبقى من قيمته الأصلية 26.6% فقط.



وبفضل موقعه بين الإصدارات العادية من الصالون الفاخر E-Class وAMG E63 السريع للغاية، يستخدم E53 محرك بنزين V6 سعة 3.0 لتر مدعوما بنظام هجين خفيف الحجم بقدرة 48 فولتاً لتعزيز الأداء والكفاءة.

لكن رغم أنها سيارة سريعة من دون عناء، إلا أنها لا تتمتع بإثارة الطراز E63 من الأكثر تكلفة، وهذا ما يفسر، ربما، سبب ظهورها في هذه اللائحة.







6 - ستروين C1

الموديل 1.0 VTi 72 Feel 3dr البالغ سعره حاليا 12375 جنيها، تصبح قيمته بعد 3 سنوات 3250 جنيها، بانخفاض 9125 جنيها، ليبقى من قيمته 26.3%. ويُعد هذا الطراز سيارة مخصصة للمدينة بجدارة لا تخيّب أمل صاحبها، كما أنها تتمّيز بأن تكاليف تشغيلها ضئيلة جدا.







5 - فيات 500C



الموديل Mild Hybrid Pop List-1.0 البالغ سعره 15315 جنيها وينخفض بعد 3 سنوات إلى 3975 جنيها، فاقدا 11340 جنيها، وتبقى من قيمته الأصلية 26%. يُشار إلى أن كثيرا من الناس يُحبّون تصميم هذه السيارة القديم، لذلك فهو بائع ضخم.



ومع ذلك، فإن هذا سيف ذو حدين، نظرا لوجود عدد هائل من السيارات المستعملة المتوافرة في الأسواق والتي تدفع الأسعار نحو الأسفل.







4 - بيجو 108



الموديل 1.0 72 Allure 3dr المعروض بسعر 13670 جنيها، والمرشح للهبوط بعد 3 سنوات إلى 3425 جنيها، بانخفاض 10245 جنيها، ليبقى من قيمته 25.1%.



وبصرف النظر عن بعض الاختلافات النظرية، فإن هذه السيارة هي في الأساس نفس سيارة سيتروين C1. ونتيجة لذلك، فإنها تحتوي على معظم نقاط القوة والضعف نفسها، إلى جانب منحنى انخفاض سعر حاد مثلها.







3 - مازيراتي كواتروبورتي



نموذج V6d البالغ سعره حاليا 75700 جنيه إسترليني، والذي يهوي بعد 3 سنوات إلى 17875 جنيها، بانخفاض 57825 جنيها، ليحتفظ فقط من قيمته بنسبة 23.6%.



ومن المفترض أن سيارة Quattroporte رياضية بصالون فاخر، لكنها في الواقع لا تبدو حادة بشكل خاص.



وعلاوة على ذلك، فإن محركها الديزل خشن جدا، ويمكن أن تكون رحلتها هشة. كل هذا يجعل من السهل فهم سبب فقدان السيارة قيمتها بسرعة.







2 - فيات تيبو



نموذج 1.6 Multijet Mirror List البالغ سعره الآن 20385 جنيها، والذي يهوي بعد 3 سنوات إلى 4625 جنيها، بانخفاض 15760 جنيها، ليبقى من قيمته 22.7%.



ويُعد موديل Tipo ردا من "فيات" على Ford Focus وVauxhall Astra وVolkswagen Golf التي تبيع بشكل كبير.



لكن في حين أنها تثير الإعجاب بمعدات قياسية سخية وبسعر مغر، فإن القيادة المخيبة للآمال وقيم إعادة البيع الضعيفة تجعلها ضمن هذه القائمة.







1 - بيجو 308



الطراز 1.5 Blue HDi 100 البالغ سعره 21765 جنيها إسترلينيا، والمرشح للهبوط إلى 4775 جنيها بعد 3 سنوات، بانخفاض 16990 جنيها، ليبقى من قيمته 21.9%.



ومثل تيبو، يتنافس 308 ضمن فئة الـ"هاتشباك"، وهو يتمتع بنقاط قوة عدة من حيث المحركات القوية، والداخلية الأنيقة، ومساحة الصندوق الواسعة.







لكن، لسوء الحظ، فإن التعامل مع المقاعد بطيء، كما أن المقاعد الخلفية ضيقة، ما يدفع هذه السيارة لاحتلال المرتبة الأولى من حيث سرعة انخفاض قيمتها على هذه القائمة.