برنت يسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018

سجل سعر برميل خام برنت اليوم ارتفاع غير مسبوق منذ ثلاث سنوات حيث وصل فوق 80 دولاراًوسط توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم بشكل بطيء من أزمة كوفيد.

وجاء الارتفاع أيضًا بعد تخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري مع إطلاق اللقاحات، حيث ارتفعت التوقعات بأن الطلب على النفط قد يرتفع ، أيضًا أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، رفع أسعار الغاز الطبيعي نحو أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، مما أثر بدوره على سوق النفط .

وارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بنسبة 0.9 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018 ليصل إلى 80.24 دولارا، وأيضًا ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9 في المائة ليبلغ 76.07 دولارا للبرميل.

