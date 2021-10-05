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بيتكوين تحلق فوق 50 ألف دولار لأول مرة في 4 أسابيع

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 10:35
بيتكوين تحلق فوق 50 ألف دولار لأول مرة في 4 أسابيع
اليوم سجلت بيتكوين ارتفاعاً  2.35% لتصل إلى 50398.10 دولار
أبرز العناوين
ارتفعت بيتكوين أكبر العملات المشفرة في العالم  فوق مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ 4 أسابيع و يضاف إلى سلسلة من المكاسب التي حققتها منذ بداية أكتوبر

ارتفعت بيتكوين أكبر العملات المشفرة في العالم  فوق مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ 4 أسابيع و يضاف إلى سلسلة من المكاسب التي حققتها منذ بداية أكتوبر

ارتفاع بيتكوين

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بيتكوين ترتفع

وكانت بيتكوين انخفضت دون هذا المستوى في 7 سبتمبر وذلك  وسط موجة بيع أوسع نطاقا لأسهم الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة وسلسلة الكتل (بلوكتشين) في ذلك اليوم. 

واستمرت بيتكوين  انخفاضها في سبتمبر إذ وصلت إلى 40596 دولارا في 21 منه. 

واليوم سجلت بيتكوين ارتفاعاً  2.35% لتصل إلى 50398.10 دولار.


 

كلمات دالة:ارتفاع بيتكوين

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