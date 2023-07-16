بيع سيارة الملكة اليزابيث الثانية Jaguar X-Type Estate في المزاد العلني - مواصفاتها

كشفت مواقع عالمية عن بيع سيارة كانت مملوكة لملكة بريطانيا الراحلة اليزابيث الثانية في مزاد علني خلال شهر يوليو الحالي على أن تذهب عائدات السيارة إلى الأعمال الخيرية.

بيع سيارة الملكة اليزابيث الثانية Jaguar X-Type Estate في المزاد العلني

من المقرر ان تباع سيارة Jaguar X-Type Estate لعام 2009 التي تعود ملكيتها إلى الملكة اليزابيث الثانية من خلال المزاد العلني Historics Auctions الذي سيقام يوم 22 يوليو المقبل 2023.

طُليت هذه السيارة باللون الأخضر منذ من أمتلكتها الملكة اليزابيث الثانية.

وكانت الملكة الراحلة قد استعانت بسائق خاص لقيادة سيارات متنوعة من رولز رويس وبنتلي، إلا أنها شوهدت اكثر من مرة وهي تقود سيارات مختلفة.

يُذكر انه في السنوات الأخيرة كانت سيارة الملكة الرئيسية هي Land Rover Defender، إلا انها كانت تستخدم Jaguar Estate كسيارة احتياطية، وفي بعض الأحيان كانت تحمل فيها كلابها الخاصة.

وغالبًا ما كانت تشاهد الملكة وهي تقود سيارة الجاكوار حول وندسور جريت بارك، وبعد وفاة الملكة بيعت هذه السيارة للمرة الأولى في مزاد في شهر نوفمبر من عام 2022.

وقام بشرائها في هذا المزاد كريس إيفانز، الذي باعها في حملة لجمع التبرعات لصالح Comic Relief، وكشف المالك الحالي للسيارة أن العائدات التي سيحصلها علها من بيعها ستذهب إلى مستشفى جريت أورماند ستريت.

مميزات سيارة Jaguar X-Type المملوكة للملكة اليزابيث: