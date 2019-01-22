آلان في أبوظبي... نسخة خاصة بي إم دبليو إم 2 كومبيتيشن!

تقدم صالة بي إم دبليو موتورز أبو ظبي لنا مشروع BMW آخر مثير للاهتمام، ومن خلال استخدام BMW M2 Competition كسيارة أساسية، قررت الشركة تعزيز مظهر سيارة الكوبيه الرياضية باستخدام النطاق الكامل لكتالوج M Performance.

السيارة مطلية باللون الأزرق المذهل في لونغ بيتش، ويحظى التصميم الخارجي أيضاً بترقية مطورة من قسم M الذي يهدف إلى إظهار الجانب الرياضي. والتالي في قائمة الترقيات هو حافة أمامية من ألياف الكربون مقترنة بجناح السباق، وكلاهما يعملان معًا لزيادة القوة السفلية، بحسب موقع bmwblog.

وتميزت هذه النسخة الخاصة الجديدة من الخارج بحصولها على لمسات توفر هوية هجومية أكثر من الطراز الأساسي، كما عمل الصانع على تقليل وزن هذه السيارة الكوبيه عالية الأداء، وزودها بنظام عادم جديد مع 4 مخارج.

وزودت هذه النسخة الخاصة الجديدة بإطارات قياس 19 إنش محاطة بـعجلات للقيادة الصيفية قياس R19 245/35، وحصلت على أقراص مكابح قياس 15.7 إنش مع 6 مكابس في الأمام وقياس 14.9 إنش مع 4 مكابس في الخلف.

أما بالنسبة لأهم شيء حصلت عليه هذه السيارة فهو محرك 6 سلندر سعة 3 لترات مع شاحن تيربو مزدوج الفراشات يولد قوة 405 حصان (410 حصان أوروبي PS) و 550 نيوتن.متر من عزم الدوران، بدلاً من 365 حصان (370 حصان أوروبي PS) و 465 نيوتن.متر المتوفرة في الطراز الأساسي من سيارة بي ام دبليو M2.

ويتصل محرك هذه السيارة بصندوق تروس (جير) يدوي من ست سرعات، أو أوتوماتيكي من سبع سرعات ثنائي التعشيق (اختياري). وتستطيع سيارة BMW M2 Competition المزودة قياسياً بغيار عادي التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.2 ثانية، أما في حال طلب السيارة مع جير أوتوماتيكي تصل إلى نفس هذه السرعة في 4 ثواني، وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة الخاصة من M2 إلى 250 كم/س (155 ميل/س) محددة إلكترونياً، وفي حال طلبها مع حزمة M Driver الاختيارية تستطيع الوصول إلى سرعة 280 كم/س.

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