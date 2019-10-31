تراجع الأصول الأجنبية للمصارف في السعودية بنسبة 6.3%

سجلت الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية تراجعا بنسبة 6.3 في المائة بما يعادل 16.10 مليار ريال خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، علما بأنه يعمل في السعودية 25 مصرفا منها 11 مصرفا سعوديا و14 فرعا لمصارف أجنبية.

وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية بنهاية سبتمبر نحو 237.8 مليار ريال مقارنة بـ253.90 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له "أغسطس 2019".

ورغم التراجع في قيمة الأصول الأجنبية، إلا أنها ما زالت عند ثاني أعلى مستوى شهري لها منذ ديسمبر 2018.

وتقسم الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية إلى أربعة أقسام: "مبالغ مستحقة على المصارف" و"مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج" و"الاستثمارات في الخارج" و"أصول أخرى".

وجاء أعلاها من حيث القيمة بنهاية سبتمبر 2019 "الاستثمارات في الخارج" بقيمة 97.83 مليار ريال، تلاه "مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج" بـ52.92 مليار ريال، ثم "مبالغ مستحقة على المصارف" بقيمة 51.58 مليار ريال، وآخرها "الأصول أو الموجودات الأخرى" بقيمة 35.48 مليار ريال.

وتشكل الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية 9.5 في المائة من إجمالي الأصول البالغة 2.506 تريليون ريال بنهاية سبتمبر.

في المقابل، بلغت قيمة المطلوبات الأجنبية على المصارف العاملة في السعودية نحو 165.17 مليار ريال بنهاية سبتمبر مقارنة بـ160.55 مليار ريال بنهاية أغسطس، مسجلة نموا نسبته 2.9 في المائة بما يعادل 4.62 مليار ريال.

وتعد المطلوبات الأجنبية على المصارف العاملة في السعودية البالغة نحو 165.17 مليار ريال بنهاية سبتمبر، أعلى مستوى شهري منذ عام 1993.

وتقسم المطلوبات الأجنبية على المصارف العاملة في السعودية، إلى ثلاثة أقسام: "مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية" و"مبالغ مستحقة للفروع في الخارج" و"مبالغ مستحقة أخرى".

وجاء أعلاها من حيث القيمة "مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية" بقيمة 104.63 مليار ريال، ثم "مبالغ مستحقة للفروع في الخارج" بقيمة 32.07 مليار ريال، وآخرها "مبالغ مستحقة أخرى" بقيمة 28.47 مليار ريال.

بذلك تبلغ قيمة صافي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية وذلك بعد خصم المطلوبات نحو 72.63 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ93.35 مليار ريال بنهاية أغسطس 2019، مسجلة تراجعا بنسبة 22.2 في المائة بما يعادل 20.72 مليار ريال.