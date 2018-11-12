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تحذيرات لترامب من مخاطر الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

تحذيرات لترامب من مخاطر الانسحاب من منظمة التجارة العالمية
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