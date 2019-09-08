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تركيا تطلب من أميركا رفع الحواجز التجارية لزيادة حجم التبادل التجاري

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:52
تركيا بحثت زيادة الصادرات التركية في قطاعات الطيران المدني والسيارات والمجوهرات والأثاث والمنسوجات والملابس
تركيا بحثت زيادة الصادرات التركية في قطاعات الطيران المدني والسيارات والمجوهرات والأثاث والمنسوجات والملابس
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وضعت واشنطن وأنقرة هدفاً طموحاً بمضاعفة حجم التجارة بينهما أربعة أمثال ليصل إلى 100 مليار دولار سنوياً

قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن بلادها طلبت من الولايات المتحدة رفع الحواجز التجارية بين البلدين خلال محادثات تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري.

ووضعت واشنطن وأنقرة هدفاً طموحاً بمضاعفة حجم التجارة بينهما أربعة أمثال ليصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، وذلك رغم ما يلوح في الأفق من عقوبات أمريكية على تركيا بسبب شرائها أنظمة دفاع صاروخية من روسيا.

وقالت بكجان إنها عبرت خلال لقائها مع نظيرها الأميركي ويلبور روس عن أن بلادها "تتوقع بصورة واضحة" أن ترفع الولايات المتحدة "حواجز وسياسات محددة تطبقها الإدارة الأميركية وتشكل عقبة أمام تعزيز التبادل التجاري".

وأضافت بكجان أنها بحثت زيادة الصادرات التركية في قطاعات الطيران المدني والسيارات والمجوهرات والأثاث والمنسوجات والملابس.

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Via SyndiGate.info


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