توقعات بسعـر 60 دولاراً لبرميل النفط الخام في 2020

قال «جولدمان ساكس»، أمس، إنه من المرجح أن تظل أسعار خام «برنت» حول مستوياتها الحالية في 2020، إذ يخفق تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف جيوسياسية في إحداث تغيرات كبيرة في السوق. وقال في مذكرة بتاريخ أمس الأول، إن أسعار خام برنت من المتوقع أن يستمر تداولها حول مستوى 60 دولاراً للبرميل في 2020 الذي تنبأ به البنك الاستثماري.

وقالت المذكرة: «تخفيضات (أوبك) الحالية وتباطؤ نشاط النفط الصخري سيعوضان ارتفاع الإمدادات من خارج (أوبك) وانخفاض نمو الطلب العام المقبل».

إلا أن البنك يتوقع ارتفاعاً محتملاً لتوقعاته لخام برنت حتى نهاية العام البالغة 62 دولاراً للبرميل مع تلاشي عوامل معاكسة من تحوط منتجين في الولايات المتحدة وارتفاع تكلفة الشحن في الآونة الأخيرة، فيما يحرك السوق شح في الإمدادات والعوامل الأساسية للطلب ومخزون أقل في الأسواق الناشئة. وقدر البنك أن سوق النفط العالمية تشهد نقصاً في الإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يومياً في الربع الثالث بسبب التخفيضات الطوعية في السعودية وفقد إمدادات من إيران وفنزويلا بسبب عقوبات أميركية. ونزلت أسعار النفط، أمس، بعد أن أظهرت بيانات قطاع النفط الأميركي زيادة مخزونات الخام بأكثر من المتوقع، لكن احتمالات تعميق تخفيضات الإنتاج من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها حادت من التراجع.