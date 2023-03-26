تويتر يعلن إلغاء علامة التوثيق عن كافة الحسابات في هذا التاريخ

أعلن تطبيق تويتر عبر صحفته الرسمية من خلال تغريدة نشرها يوم الجمعة الماضية، عن نيتها الغاء علامة التوثيق عن كافة الحسابات الموثوقة قديمًا وقبل إطلاق خدمة Twitter Blue "تويتر بلو".
تويتر يعلن إلغاء كافة علامات التوثيق
وكشف تطبيق تويتر عبر التغريدة أن العمل على إلغاء علامات التوثيق سيبدأ يوم السبت المقبل الأول من شهر إبريل، وأضافت الشركة أن الحسابات الراغبة بالحفاظ على علامة التوثيق أو الحسابات الجديدة التي ترغب بالعلامة يجب عليهم الاشتراك بخدمة تويتر بلو.
وكان المدير التنفيذي لشركة تويتر الملياردير المثير للجدل "إيلون ماسك" قد قال سابقًا في تغريدة قديمة له إن شركته ستلغي كافة علامات التوثيق الحالية، مبررًا ان هذه العلامات تم منحها بطريقة فاسدة.
والجدير بالذكر ان خدمة الاشتراك في تويتر بلو تبلغ قيمتها 8 دولارًا شهريًا للمشتركين عبر الويب، و11 دورلارًا شهريًا للمستخدمين المشتركية عبر تطبيقات ابل وغوغل، وبعيدًا عن علامة التوثيق توفر خدمة تويتر بلو الكثير من الميزات لمستخدمي تويتر.
On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023
Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…
ميزات تويتر بلو:
- مجلدات الإشارات المرجعية، وتتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية تنطيم جميع تغريداته المحفوظة وترتيبها ضمن مجلدات بهدف الوصول إليها لاحقًا.
- سرعة الوصول إلى خدمة العملاء
- وضع القارئ، تهدف هذه الميزة إلى تحويل النصوص الطويلة إلى نص يمكن للمستخدم قراءته بسهولة، مع إمكانية العمل على لون الخلفية وحجم الخط بما يناسب المستخدم.
- بعدما حددت تويتر حجم التغريدة في السنوات الماضية، أصبح الآن بإمكان المستخدم الارستيال وكتابة تغريدة يصل طولها إلى ما يقارب الـ 5000 حرف.
- ميزة التراجع عن نشر التغريدة: توفر هذه الميزة نافذة بوقت محدد 30 ثانية، يمكن للمستخدم من خلال هذا الوقت مراجعة التغريدة قبل نشرها، وإجراء تعديل إذا لزم الأمر، او حذفها بشكل كامل.
- يوفر تويتر بلو ميزة تغيير لون أيقونة التطبيقة على الشاشة الرئيسية للهاتف.
- يمكن للمستخدم مشاهدة نصف الإعلانات التي تظهر للمستخدمين الآخرين.