تويتر يعلن إلغاء علامة التوثيق عن كافة الحسابات في هذا التاريخ

أعلن تطبيق تويتر عبر صحفته الرسمية من خلال تغريدة نشرها يوم الجمعة الماضية، عن نيتها الغاء علامة التوثيق عن كافة الحسابات الموثوقة قديمًا وقبل إطلاق خدمة Twitter Blue "تويتر بلو".

وكشف تطبيق تويتر عبر التغريدة أن العمل على إلغاء علامات التوثيق سيبدأ يوم السبت المقبل الأول من شهر إبريل، وأضافت الشركة أن الحسابات الراغبة بالحفاظ على علامة التوثيق أو الحسابات الجديدة التي ترغب بالعلامة يجب عليهم الاشتراك بخدمة تويتر بلو.

وكان المدير التنفيذي لشركة تويتر الملياردير المثير للجدل "إيلون ماسك" قد قال سابقًا في تغريدة قديمة له إن شركته ستلغي كافة علامات التوثيق الحالية، مبررًا ان هذه العلامات تم منحها بطريقة فاسدة.

والجدير بالذكر ان خدمة الاشتراك في تويتر بلو تبلغ قيمتها 8 دولارًا شهريًا للمشتركين عبر الويب، و11 دورلارًا شهريًا للمستخدمين المشتركية عبر تطبيقات ابل وغوغل، وبعيدًا عن علامة التوثيق توفر خدمة تويتر بلو الكثير من الميزات لمستخدمي تويتر.

