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جو بايدن: لن أتخذ منهج ترمب لحل"المنافسة الشديدة" مع الصين

منشور 08 شباط / فبراير 2021 - 10:47
جو بايدن: لن أتخذ منهج ترمب لحل"المنافسة الشديدة" مع الصين
تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن ، أكبر اقتصادين في العالم ، في ظل إدارة ترامب على مدى السنوات الأربع الماضية، وألقى ترامب باللوم على الصين بشكل مباشر في مجموعة واسعة من المظالم
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أضاف: "لسنا بحاجة إلى صراع ولكن ستكون هناك منافسة شديدة".

قال الرئيس جو بايدن إن إدارته مستعدة لـ "منافسة شديدة" مع الصين ، لكن نهجه سيكون مختلفًا عن سابقيه.

"لن أفعل ذلك بالطريقة التي فعلها ترامب. وقال بايدن في مقابلة مع شبكة سي بي إس نُشرت يوم الأحد "سنركز على قواعد الطريق الدولية".

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى صراع ولكن ستكون هناك منافسة شديدة".

وفي مقابلته مع شبكة سي بي إس ، قال بايدن إنه لم يتحدث بعد إلى شي جين بينغ الصيني منذ صعوده إلى أعلى منصب في البلاد الشهر الماضي.

وأشار بايدن: "أنا أعرفه جيدًا" ، موضحًا أنه كنائب للرئيس أمضى وقتًا مع شي أكثر من أي زعيم عالمي. "إنه ذكي للغاية وقوي للغاية - وأنا لا أعني ذلك كنقد إنه مجرد حقيقة - ليس لديه ديمقراطية ... عظم في جسده."

وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن ، أكبر اقتصادين في العالم ، في ظل إدارة ترامب على مدى السنوات الأربع الماضية، وألقى ترامب باللوم على الصين بشكل مباشر في مجموعة واسعة من المظالم ، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية ، والممارسات التجارية غير العادلة ، ووباء فيروس كورونا مؤخرًا ، الذي أودى بحياة أكثر من 460 ألف أمريكي.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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