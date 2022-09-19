دبي: أكثر من 37 مليون تم جمعها في مزاد لأرقام اللوحات المميزة للمركبات

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ /110/ لأرقام اللوحات المميزة للمركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس بفندق جراند حياة /37/ مليونا و/328/ ألف درهم.

وحقق الرقم /AA13/ القيمة السعرية الأعلى، وبِيعَ بـ /4/ ملايين و/420/ ألف درهم، تلاه الرقم /U70/ بـ /3/ ملايين درهم والرقم /Z1000/ بـ /2/ مليون و/210/ آلاف درهم ثم الرقم /V99999/، الذي بِيعَ بمليون و/260/ ألف درهم. وطرحت الهيئة في مزادها العلني /90/ رقماً مميزاً، شملت أرقامًا ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: AA-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.

وتتبع هيئة الطرق والمواصلات خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.

وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال.