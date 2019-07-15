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رئيس صندوق النقد الدولي يدعم البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد العالمي

منشور 15 تمّوز / يوليو 2019 - 06:40
هذا الدعم يعد بمنزلة تلميح على سياسة خفض الفائدة
هذا الدعم يعد بمنزلة تلميح على سياسة خفض الفائدة
أبرز العناوين
في ظل نمو متباطئ ومخاطر تنذر بركود اقتصادي، يصبح من الأهمية بمكان أن تبقى السياسات النقدية التي تتخذها غالبية المصارف المركزية الكبرى في العالم لينة ومتساهلة

أعرب ديفيد ليبتون، رئيس صندوق النقد الدولي بالإنابة، عن دعمه لسياسات المحفزات النقدية الجديدة التي شرع عدد من كبار البنوك المركزية حول العالم في تطبيقها أخيراً، في مسعى من جانبها لتنشيط الاقتصاد العالمي المتراخي.

واعتبرت صحيفة «فاينينشيال تايمز» البريطانية، التي أدلى ليبتون بهذه الآراء خلال مقابلة أجراها معها، أن هذا الدعم يعد بمنزلة تلميح بالموافقة من جانب ليبتون على سياسة خفض الفائدة التي يبحث كل من البنك المركزي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي اتخاذها قريباً.

وقال ليبتون: «في ظل نمو متباطئ ومخاطر تنذر بركود اقتصادي، يصبح من الأهمية بمكان أن تبقى السياسات النقدية التي تتخذها غالبية المصارف المركزية الكبرى في العالم لينة ومتساهلة».

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Via SyndiGate.info


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