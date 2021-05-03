شركات التكنولوجيا أقوى من كورونا… أرباح غير متوقعة في الربع الأول 2021

بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، بقيت شركات التكنولوجيا في منحنى الصعود، حيث كانت بعيدة عن تأثيرات هذا الفيروس، بل وعلى العكس قد استفادت أكثر.



حيث لو لم يكن الوباء قد انتشر، لكانت أرباح شركات التكنولوجيا ارتفعت بشكل معقول العام الماضي، لكن ما حدث لم يكن من المتوقع ، حيث أن الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 دفعت بعمالقة التكنولوجيا إلى تحقيق أرباح ذات مستويات مرتفعة.

وهنا نستعرض النتائج المالية للربع الأول من السنة لشركات سامسونج ، آبل، أمازون، فيسبوك، مايكروسوفت، وألفابت (الشركة الأم لجوجل). حيث سجلت كل واحدة من هذه الشركات التي كانت تهيمن بالفعل على السوق في فترة ما قبل الوباء، نمواً في الإيرادات قريباً أو حتى أعلى من أسرع وتيرة كانت لها في السنوات السابقة:



شركة سامسونج

سجلت شركة سامسونج، عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، أعلى أرباح لها منذ الربع الأول منذ عام 2018 على خلفية المبيعات القوية للهواتف المحمولة لاسيما الهواتف الرائدة، حيث عادت لتتصدر سوق الهواتف الذكية عالمياً وتزيح آبل عن العرش.

وحققت عملاق التكنولوجيا الكوري صافي أرباح 7. تريليون وون (6.4 مليار دولار ؛ 4.6 مليار جنيه إسترليني)

مرتفعة بنسبة 46.% مقارنة بالربع نفسه من 2020.

شركة آبل

باعت شركة آبل هواتف آيفون بقيمة 47 مليون دولار في الربع الأول من 2021، حيث يمثل ذلك ارتفاعاً بـ 66% عن العام السابق، وذلك بفضل الموديلات الجديدة المزودة بتقنية الجيل الخامس 5G. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 111.4 مليار دولار في الربع الأول من 2021، وأيضًا حققت أرباح بقيمة 28.6 مليار دولار، وهي نسبة أعلى في الأرباح مقارنة بنفس الربع من العام الماضي الذي سجلت فيه آبل أرباح بقيمة 22.2 مليار دولار.

و لا تصرح آبل عن مبيعات الوحدات لأي من منتجات أجهزتها. بدلاً من ذلك، تصرح عن توزيع الإيرادات حسب فئة المنتج. فيما يلي هذه الأرقام الخاصة بالربع الأول من العام المالي 2021:

65.60 مليار دولار: لهواتف iPhone

15.76 مليار دولار: الخدمات

8.68 مليار دولار: حواسب Mac

12.97 مليار دولار: الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة المنزل والاكسسوارات

8.44 مليار دولار: لأجهزة iPad

شركة أمازون

ما حصل في شركة أمازون لم يحصل في أي شركة أخرى حول العالم، حيث أن معظم الشركات اتجهت إلى التخلي عن موظفيها في ظل انتشار الوباء، على عكس ما قامت به أمازون. حيث يوجد في شركة التجارة العملاقة الآن 950 ألف موظفاً في الولايات المتحدة مقارنة بـ 500 ألف موظفاً العام الماضي، وكانت هذه الوتيرة السريعة في التوظيف بهدف تلبية الطلب الناجم عن الوباء على السلع الأساسية، وأيضًا لتسليم الطلبات في الوقت المناسب.



أعلنت الشركة عن أكبر أرباحها في الربع الأول من عام 2021، حيث تضاعفت أكثر من 3 أضعاف لتصل إلى إلى 8.1 مليار دولار، وحققت من صافي المبيعات 108مليار دولار حيث يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 44٪ في المئة عن 75.5 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في الربع الأول من العام الماضي.

فيسبوك

حققت شركة "​فيسبوك​" ارتفاع في الأرباح بنسبة 93.8% على أساس سنوي وإيرادات أفضل. حيث ارتفعت بنسبة 48% إلى 26.17 مليار دولار، مقارنة بـ17.7 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام السابق. وجاء في التقرير المالي للشركة أن صافي الربح بلغ 9.497 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مقابل 4.902 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2020 أي بما يعادل 3.3 دولارات للسهم، مقابل 1.71 دولار للسهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ألفابت (الشركة الأم لجوجل)

سجلت شركة "ألفابت" المالكة لـ"جوجل " رقماً قياسياً جديداً في الأرباح، حيث حققت الشركة أرباحاً بقيمة 17.9 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد في هذا الجانب، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي، وأيضًا سجلت منصة يوتيوب 6 مليارات دولار خلال هذا الربع، وهو ارتفاع عن 4 مليارات جلبتها المنصة في الربع الأول العام الماضي.