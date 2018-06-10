شركة في الإمارات تعلن عن أول مشروع سكني لها في الهند

شركة في الإمارات تكشف عن منازل بقيمة 3 مليون دولار في الهند

أعلنت شركة Merint التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، أن مشروعها السكني الأول في الهند 219 Boat Club في Pune أصبح جاهزاً الآن للسكن.

وقالت الشركة في بيان إن المشروع الفخم الذي صمم من قبل شركة إتكنز، وهي الشركة المعمارية المشهورة بتصميم برج العرب في دبي، استغرق ما يقرب من أربعة أعوام.

وقال البيان إن 219 Boat Club أصبح العنوان الأكثر خصوصية في المدينة مع 10 شقق بوتيكية فاخرة للغاية، لكل منها حمام سباحة خاص بها، بسعر 3 ملايين دولار، بحسب أرابيان بيزنس.

وأضافت الشركة أن الوتيرة السريعة للتحضر إضافة إلى الجاذبية المتزايدة للهند، بالنسبة للهنود غير المقيمين الذين يسعون إلى خيارات ملموسة للاستثمار فيها، أدت إلى نمو ملحوظ في الاهتمام بالمساكن الفاخرة الراقية.

وقالت ميرنت إنها تخطط أيضا لاستثمار حوالي 100 مليون دولار لتطوير مشروع فلل فاخرة في التلال المطلة على البحيرات والوديان بالقرب من لونافلا، وهي محطة تقع بين مدينتي بيون ومومباي، مضيفة أنه تم شراء 280 فدانا من الأراضي بالفعل.

وقال فضل مانيكيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Merint”: “إننا ندرك هذا الاتجاه ونحرص دومًا على ركوب الموجة ولكن ليس من خلال برج سكني آخر”.

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المشروع: http://219boatclub.com/

المصدر: سنيار



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