شركة كيا تكشف عن سبورتاج 2023 الجديدة بتصميم حاد ومحركات هجينة

كشفت كيا عن سبورتاج 2023 الجيدة والتي تميزت بتصميم حاد وداخلية فاخرة.

تحمل المقدمة مصابح LED حادة وشبك واسع، مع لمسة فاخرة من الكروم. أما الواجهة الخلفية فتحمل مصابيح متصلة مميزة ونحليلة.

تحمل الداخلية كونسول فاخر وشاشة منحنية قياس 12 إنش، ولوحة عدادات رقمية بنفس القياس. يحمل الكونسول قرص دوار للتحكم بوضعيات ناقل الحركة ومجموعة أزار لوضعيات القيادة وإعدادات السيارة. وحصلت على مجموعة أزار تقليدية للتحكم بنظام التكييف.

ستوفر كيا العديد من المحركات تبدأ من محرك بنزين 1.6 لتر ينتج 177 حصان، وتشمل محرك ديزل 2.0 لتر ينتج 183 حصان وستوفتر ناقل حركة من 7 سرعات مع الخيار الأول، وناقل حركة من 8 سرعات مع الخيار الثاني. وفي وقت لاحق ستوفر السيارة محركات هجينة لم تعلن تفاصيلها بعد.

تتوفر العديد من أنظمة السلامة تشمل حزمة مساعدة السائق ونظام منع الاصدام الأمامي ومساعد الحفاظ على المسار ومثبت السرعة المتكيف للطرق السريعة، وتوفر أيضاً نظام مساعد الركن عن بعد.