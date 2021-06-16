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هوندا توفر نظام ملاحة مرتبط بالأحذية

منشور 16 حزيران / يونيو 2021 - 09:09
هوندا توفر نظام ملاحة مرتبط بالأحذية
تتطلع هوندا إلى تغيير ذلك من خلال تطوير أنظمة الملاحة المدمجة بالأحذية لأجل خدمة الأشخاص ضعاف السمع بطريقة مبتكرة، وستصل التقنية تجارياً قبل 31 مارس 2023
أبرز العناوين
توفر أنظمة الملاحة ميزة هائلة في الزمن المعاصر، ولكنها توفر خدماتها بشكل أساسي من خلال الواجهات البصرية والتنبيهات الصوتية.

توفر أنظمة الملاحة ميزة هائلة في الزمن المعاصر، ولكنها توفر خدماتها بشكل أساسي من خلال الواجهات البصرية والتنبيهات الصوتية.

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تتطلع هوندا إلى تغيير ذلك من خلال تطوير أنظمة الملاحة المدمجة بالأحذية لأجل خدمة الأشخاص ضعاف السمع بطريقة مبتكرة، وستصل التقنية تجارياً قبل 31 مارس 2023.

يتكون نظام الملاحة من تطبيق للهاتف الذكي وجهاز اهتزاز ثلاثي الأبعاد مزود بمستشعر حركة، يدمج الجهاز بالأحذية ليخبر الشخص أين يذهب، وحسب هوندا، عندما يجب أن يسير الشخص بشكل مستقيم يهتز الهزاز باتجاه الأمام، وعندما يحين وقت الانعطاف سيهتز الهزاز على الجانب الأيسر أو الأيمن للإشارة إلى الاتجاه الذي يجب أن يسلكه

تقول هوندا إن نظام الملاحة بديهي وسيمكن المستخدمين من “المشي بأمان أكثر مع حالة ذهنية أكثر استرخاءً”، وأشارت الشركة إلى أن الفكرة القائم على الأحذية لا تؤثر على قدرة المستخدم على استخدام عصا أو الاستماع إلى الضوضاء المحيطة مثل حركة المرور

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كلمات دالة:هوندا

Via SyndiGate.info


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