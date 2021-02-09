صفقة اندماج بين أكبر بنكين في السعودية أقتربت من الإنتهاء

تجري الخطى سريعاً نحو تنفيذ أضخم اندماج مصرفي في الشرق الأوسط بين بنكين من أكبر البنوك في السعودية، هما: «البنك الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا المالية».



وأعلنت «هيئة السوق المالية السعودية»، أمس، عن صدور قرارها بالموافقة على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأس مال من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) إلى 44.7 مليار ريال (11.9 مليار دولار) عن طريق إصدار 1.4 مليار سهم عادي‏ لغرض الدمج مع مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري، من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.



وكان البنك الأهلي التجاري قد أفصح، مطلع الشهر الحالي، عن اعتزامه تغيير اسم البنك، ليصبح «البنك الأهلي السعودي» بعد إتمام عملية الاندماج المحتملة التي ينتظر أن تفرز إجمالي أصول مجمعة تزيد على 837 مليار ريال (223 مليار دولار).



وبحسب بيان صدر أمس، سينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي التجاري، حيث سيحتوي المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال، وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرار التصويت على زيادة رأس المال.



وضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية بشأن عملية دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول المجموعة والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.



ووفق البيان الصادر أمس، سيتم نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي «سامبا المالية» لدمج المجموعة في «الأهلي التجاري» قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا المالية. وبحسب قوانين السوق المالية السعودية، يجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو مجموعة سامبا المالية إلى الاطلاع عليها بالتفصيل، لا سيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.



وفي حال موافقة مساهمي البنك الأهلي التجاري على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي «سامبا المالية» على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين، وفقاً لسجل مساهمي المجموعة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.



وقالت هيئة السوق المالية، أمس، إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض، ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي على مخاطر عالية، مستطردة: «لذا يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض، ودراستهما بعناية، للتوصل إلى القرار المناسب عند التصويت. وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».



وشددت الهيئة على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.