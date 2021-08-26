فيسبوك تستعد لإطلاق محفظة عملات رقمية

أصبحت فيسبوك قاب قوسين أو أدنى من إطلاق محفظة إلكترونية تتيح للمستخدمين تخزين العملات الرقمية، حسبما قال مسؤول رفيع في الشركة في مقابلة مع موقع أميركي.

وصرّح ديفيد ماركوس، رئيس وحدة العملات المشفّرة لموقع «ذي إنفورميشن» الإخباري، بأن مسؤولي الشركة «ملتزمون» بإطلاق المحفظة الرقمية التي تحمل اسم «نوفي» هذه السنة.

وكشف ماركوس أنه كان يفضّل إطلاق «نوفي» بالتوازي مع «دييم»، وهي عملة رقمية مربوطة بالدولار قيد التطوير في الشركة، غير أن موعد طرحها ليس أكيداً بعد.



وقال ديفيد ماركوس خلال المقابلة: «من حيث المبدأ، من الممكن إطلاق (نوفي) قبل (دييم)... لكن ليس هذا ما نريد فعله بالضرورة»، مشيراً إلى أن الأمر «رهن المدّة اللازمة لتطوير (دييم). وهذا ليس من اختصاصي».



كانت «فيسبوك» قد أعلنت في 2019 عن نيتها إطلاق عملة مشفّرة تحت اسم «ليبرا»، لكنها واجهت معارضة من الجهات الناظمة على خلفية مخاوف بشأن الأمن والموثوقية.



وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020 غُيّر اسم «ليبرا» إلى «دييم» وانتقل مقرّ العمليات الخاصة بها من سويسرا إلى الولايات المتحدة في إطار «تحوّل استراتيجي».

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