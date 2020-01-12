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قيمة الطرح الأولي لأرامكو السعودية ترتفع إلى 29.4 مليار دولار من خلال ممارسة خيار بيع أسهم إضافية

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:05
كانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر كانون الأول الماضي ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم
أرامكو السعودية
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كانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر كانون الأول الماضي ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار)

قالت شركة أرامكو السعودية إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا.

وكانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر كانون الأول الماضي ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.

 

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Via SyndiGate.info


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