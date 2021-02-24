قيمة صادرات النفط السعودية تهبط بنحو 30% في ديسمبر

كشفت بيانات رسمية أن قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في ديسمبر كانون الأول نحو 30 بالمئة إلى 19.5 مليار ريال، أي ما يعادل 5.2 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وتراجعت قيمة الصادرات غير النفطية 7.7% في ديسمبر كانون الأول إلى 18.4 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال في ديسمبر كانون الأول 2019. وانخفضت حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 71.6% في ديسمبر كانون الأول من 76.7% قبل عام.

وظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في ديسمبر كانون الأول، لتهيمن على 13.5 مليار ريال من إجمالي الصادرات البالغ 64.8 مليار ريال. وفي ديسمبر كانون الأول 2019، بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة 85.8 مليار ريال.

وكانت اليابان والهند هما السوقان التصديريتان الأكبر التاليتان للسعودية، بقيمة 7.5 مليار و6.3 مليار ريال على الترتيب. وبلغت قيمة الواردات من الصين تسعة مليارات ريال في ديسمبر كانون الأول. وتلتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 5.2 مليار و3.1 مليار ريال على الترتيب.

وتراجعت قيمة الواردات في ديسمبر كانون الأول 12% مقارنة مع مستواها قبل عام، أو ما يعادل 6.1 مليار ريال، بسبب انخفاض واردات المركبات ومعدات النقل المرتبطة بها بنحو الربع وهبوط واردات المنتجات الكيماوية وما يتصل بها قرابة الخُمس.