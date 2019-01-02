شاهد: كيف غير عام 2018 الطريقة التي نحلّق بها للأبد؟!

من أرقام قياسية في مجال السلامة إلى إعادة إطلاق أطول رحلة مباشرة في العالم

من أرقام قياسية في مجال السلامة إلى إعادة إطلاق أطول رحلة مباشرة في العالم، مثل 2018 عاماً قياسياً في مجال الطيران.

وها هي بعض من أهم الأحداث التي عصفت في عالم النقل الجوي، وفقاً لموقع سي إن إن:





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