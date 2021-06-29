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لبنان يرفع أسعار الوقود بـ 35% لأوكتان 95 و 38% للديزل

منشور 29 حزيران / يونيو 2021 - 08:22
لبنان يرفع أسعار الوقود بـ 35% لأوكتان 95 و 38% للديزل
متوسط سعر البنزين 95 أوكتان تحدد عند 61100 ليرة لبنانية، أي 40.58 دولار، لكل 20 لترا، بزيادة قدرها 15900 ليرة، أو ما يعادل 35%
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رفعت الحكومة اللبنانية أسعار الوقود، بعد أن وافقت الأسبوع الماضي فعليا على خفض دعم الوقود، في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة.

رفعت الحكومة اللبنانية أسعار الوقود، بعد أن وافقت الأسبوع الماضي فعليا على خفض دعم الوقود، في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة.

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وقالت وزارة الطاقة في وثيقة إن متوسط سعر البنزين 95 أوكتان تحدد عند 61100 ليرة لبنانية، أي 40.58 دولار، لكل 20 لترا، بزيادة قدرها 15900 ليرة، أو ما يعادل 35%.

وكشفت الوثيقة أن سعر الديزل تحدد عند 46100 ليرة، بارتفاع 12800 ليرة أو ما يعادل 38%.

وقال مصرف لبنان المركزي أمس الاثنين إنه سيبدأ فتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود عند 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف من المعروض في السابق البالغ 1500 ليرة في إطار برنامج الدعم.

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كلمات دالة:البنزين في لبنان

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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