ما الذي تغير بعد نجاح ترقية الإثيريوم "الدمج"؟

بعد ست سنوات من التجهيزات، تم الانتهاء من ترقية الإثيريوم "الدمج" أخيرًا. حيث أن هذا الإصلاح التكنولوجي الموعود منذ فترة طويلة جاء لانهاء التعدين كثيف الاستهلاك للطاقة وهذا يعني أن البلوك تشين الذي يدعم ثاني أكبر عملة رقمية في العالم "الإيثر" قد تحول إلى خوارزمية "إثبات الحصة".

لكن يجب أن تتساءل، ما الذي تغير بعد هذه الترقية الكبيرة التي بشرت بعصر جديد من مستقبل أكثر استدامة للعملات الرقمية. حسنًا، لقد عملت مؤسسة الإثيريوم دائمًا على خارطة طريق تطوير مطولة، والدمج ليس استثناءً. وفقًا لبوتيرين، كان الدمج هو الخطوة الأولى في عملية من خمسة أجزاء ستجلب في النهاية الكفاءة المطلقة للسلسة الأكثر شهرة.

وفقًا لأخبار CBS، تستهلك سلسلة بلوك تشين الإثيريوم ما يقرب من 112 تيراواط / ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا كمية الطاقة المستخدمة لتشغيل هولندا. ينبعث هذا المستوى من استخدام الطاقة حوالي 53 طنًا متريًا من انبعاثات الكربون الضارة في الغلاف الجوي كل عام، وهي نفس الكمية التي تنتجها سنغافورة في العام. ومن المتوقع أن تتطلب أكثر بقليل من 2600 ميغاواط / ساعة في السنة في المستقبل.

وهذا يعني أيضًا أن معدِّني العملات الرقمية لم يعد بإمكانهم تعدين الإثيريوم باستخدام بطاقات رسومات الكمبيوتر الخاصة بهم. بدلاً من ذلك، سيتعين عليهم تخزين ETH الخاص بهم على الشبكة. نتيجة لهذا التحول، قامت Ethermine، أكبر مزود لمجمع تعدين الإثيريوم في العالم من خلال طاقة الكمبيوتر، بإغلاق خوادمها أمام المعدنين لعدم الحاجة لذلك.

الدمج يعني المزيد من قابلية التوسع

قبل الدمج، كان بإمكان الإثيريوم التعامل مع 15 معاملة في الثانية. ومع ذلك، بعد الدمج، من المحتمل أن تعالج الشبكة ما يصل إلى 100,000 معاملة في الثانية - أعلى بكثير مما يمكن أن تديره Visa و Mastercard.

ومع ذلك، فإن الدمج لن يعالج جميع تحديات الإثيريوم في جانب قابلية التوسع. لن يحدث هذا تمامًا حتى الخطوة الأخيرة من الترقية التقنية الضخمة للشبكة، والتي من المتوقع أن تحدث في وقت ما من العام المقبل. سيؤدي تحسين "سلاسل التجزئة" إلى جعل الشبكة أكثر قابلية للتوسع وتخفيف الازدحام وخفض رسوم المعاملات.

تقسم التجزئة آلية التحقق إلى أجزاء أصغر، مما يسمح للشبكة بمعالجة المزيد من المعاملات. قد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد المشاركين في شبكة الإثيريوم من خلال السماح للأجهزة مثل الهواتف بأن تصبح عُقدًا، مما قد يخفف من الازدحام المذكور أعلاه. ولكن هذا أصبح ممكنناً بعد الدمج.

الدمج يعني أمانًا أقل

كقاعدة عامة، يشتهر التعدين أو إثبات العمل بأمانه. في الفترة التي سبقت الدمج، استغل المحتالون الغموض المحيط بكلمة 'Eth2' لمحاولة خداع المستخدمين لاستبدال ETH الخاص بهم برمز 'ETH2'. بالطبع، لا يوجد "ETH2"، ولم ينتج عن الدمج أي عملة رقمية أخرى، وفقًا لموقع مؤسسة Ethereum.

أيضًا، يحذر خبراء الأمن من أنه إذا أصبحت المشاركة في التحقق من صحة الإثيريوم أكثر مركزية، فمن المرجح أن يحدث "هجوم بنسبة 51 بالمائة". هذا يقودنا إلى الجانب السلبي التالي للدمج - اللامركزية أصبحت أقل.

الدمج يعني الشبكة أصبحت أقل لامركزية

هذا لأن إثبات الحصة يفضّل أولئك الذين لديهم المزيد من العملات الرقمية للرهن. لكي تصبح مدققًا في الإثيريوم، يجب على المرء أن يودع ما لا يقل عن 32 إيثر - ما يقرب من 52000 دولار - وأن توافق على الاحتفاظ بالعملات المرهونة في حساب منفصل. وفقًا لهذه الشروط، لا يمكن لأي شخص ليس لديه الكثير من العملات الرقمية أن يعمل على التحقق من صحة معاملات الإثيريوم.

وفقًا لدراسة حديثة لـ Dune Analytics، يعد Lido و Coinbase حاليًا أكبر راهني الإيثر على الشبكة، حيث يمتلك كل منهما 4.16 مليون أي ما يعادل 30.1٪ من إجمالي الإيثر، أما الـ 3.65 مليون إيثر المتبقية، أو ما يعادل 26.5٪فهي مملوكة لأصحاب المصلحة المتبقين، الذين تم تصنيفهم على أنهم "آخرون" لأنهم أقلية.

الدمج يجعل الإثير عملة إنكماشية

يتم دفع ما مجموعه 13000 إيثر إلى المعدنين كل يوم باستخدام إثبات العمل. صرحت مؤسسة الإثيريوم أن هذا الرقم سينخفض بنسبة 90٪ عندما تتحول الشبكة إلى إثبات الحصة. نتيجة لذلك، سيتم منح 1600 الإيثر يوميًا لجميع المدققيين.

بالإضافة إلى ذلك، كجزء من ترقية EIP-1559 من العام الماضي، سيتم حرق مبلغ محدد من ETH يتم دفعه للشبكة في رسوم المعاملات. لذا فإن هذا الانخفاض في معدل الإصدار والحرق يعني انخفاض تداول إيثر مما سيجعلها عملة انكماشية مع مرور الوقت.