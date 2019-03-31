مرسيدس تكشف عن AMG A35 سيدان صفحة جديدة في عالم السيارات الرياضية

مرسيدس تكشف AMG A35 سيدان صفحة جديدة في عالم السيارات الرياضية

كشف مرسيدس رسمياً عن صغيرتها السيدان الرياضية A35 التي تفتتح صفحة جديدة في عالم السيارات الرياضية.

السيارات الرياضية الصغيرة ليست ذات شعبية كبيرة لذا فإن إطلاق مرسيدس لهذه السيارة لا ينافي فقط قواعد سيارات الأداء العالي بل حتى ما هو متعارف عليه في عالم السيارات، ولذا فإن A35 هي كذلك أول سيدان فاخرة صغيرة رياضية.

كما هو متوقع من AMG فإن السيارة تحمل تصميم رياضي مألوف ومقدمة هجومية، ولكن لم تحصل السيارة على شبك AMG المعروف بـ Panamericana الشهير وذلك لأنها ليست أعلى فئات AMG من A-Class حيث ما تزال A45 في مرحلة التطوير. ولكن التصميم رياضي وفاخر في وقت واحد، ويمكن للعملاء طلب بعض التميز الإضافي من خلال رزمة AMG الأيروديناميكية أو رزمة AMG Night التي تضيف عناصر سوداء للتصميم.

ستحمل مرسيدس AMG A35 نظام MBUX الترفيهي الذي يدعم الهواتف الذكية بنظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وسيحصل الركاب على ما هو متوقع من السيارة الفاخرة الصغيرة. أما بالنسبة للسائق فسوف يتمكن من قيادة السيارة الرياضية من مقعده الرياضي وتوجيه المقود المزود ببدالات السرعات بوضعيات متنوعة تناسب الظروف المختلفة وهي Slippery و Comfort و Sport و Sport+ و Individual التي يمكن التبديل بينها بطرف الإصبع لتتجاوب أنظمة السيارة كاملة مع الظروف المحيط بها ويشمل ذلك تجاوب دواسة الوقود والمكابح واستجابة المحرك وناقل الحركة ونظام التعليق والتوجيه.

من حيث المحركات ستحمل A35 محرك 2.0 لتر تيربو ينتج 302 حصان و 400 نيوتن-متر والتي تسمح للسيارة بالتسارع حتى سرعة 96 كم/س في 4.7 ثانية فقط، ويعمل ناقل حركة AMG Speedshift 7G ثنائي الكلتش على توفير أفضل سرعة وتبديل سريع بين السرعات إلى جانب نظام 4MATIC للدفع الكلي الذي يوفر أفضل تماسك وتوجيه للسيارة. وتبلغ السرعة القصوى لصغيرة AMG السيدان 250 كم/س.

لم تعلن مرسيدس عن وقت توفر السيارة في الأسواق تحديداً، إلا أنه من المنتظر توفرها قبل نهاية العام كموديل لـ2020 وربما تقوم مرسيدس بتدشينها في معرض نيويورك الدولي للسيارات الشهر المقبل.