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شاهد: منظومة للذكاء الاصطناعي تختصر الزمن في صناعة أدوية جديدة (فيديو)

شاهد: منظومة للذكاء الاصطناعي تختصر الزمن في صناعة أدوية جديدة (فيديو)
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