مواصفات سايبر تراك الكهربائية 2023 من تسلا - هيكل فولاذي وبدون مرايا جانبية

أعلن الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن قيادتها شاحنة البيك أب الكهربائية الجديدة سايبر تراك "Cybertruck" حول أوستن في ولاية تكساس عبر حسابه الخاص في تويتر.



إيلون ماسك يكشف عن سيبر تراك Cybertruck

شارك الملياردير الأمريكي متابعيه عبر تويتر بصورة للسيارة المنتظرة سيبر تراك "Cybertruck" موضحًا انها قادها حول أوستن.

ونشر أحد رواد تويتر فيديو يوثق جولة البيك آب الكهربائية القادمة في شوارع اوستن، وبالرغم من أنه لم يتم التأكيد على إن ماسك هو من قادها، إلا ان عدد من الأشخاص أكدوا إن جولة سيبرتراك الجديدة كانت من قيادة إيلون ماسك.

Just drove Cybertruck around Austin! pic.twitter.com/QN19Agqa7R — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2023

أبعاد سيارة سيبر تراك "Cybertruck":

طول البيك اب 5.885 ملم

عرض سيبر تراك 2.027 ملم

الارتفاع 1905 ملم

قاعدة العجلات 3.807 ملم

المواصفات الخارجية لـ سيبر تراك "Cybertruck":

تتمتع بتصميم جريئ

هيكل متين مصنوع من الفولاذ ومقاوم للثقب.

معدن خارجي مقاوم للصدأ

كاميرات دقيقة بدلًا من المرايا الجانبية.

مساحات زجاج مغناطيسية بديلة عن العادية.

تقنية ليزر لحماية الرؤية الأمامية.

قابل للفتح والإغلاق في مساحة التخزين.

يمكن لـ سايبر تراك سحب أوزان تصل إلى 14.000 رطل حسب المقاييس الأمريكية.

المواصفات الداخلية:

شاشة LCD بمقياس 17 بوصة.

تتسع لـ 6 أشخاص.

إطار قيادة بتصميم فريد أقرب لشكل مربع.

لوحة عدادات فريدة المظهر.

مميزات سيارة سيبر تراك "Cybertruck:

راديو يعمل عبر الأقمار الصناعية.

نظام الحماية البيولوجية.

نظام القيادة الذاتية Auto Plain.

تقنية الردار ِAEB.

إمكانية تحديث السيارات دوريًا من خلال آلية OTA

نظام ترفيهي منوع يشمل منصات ألعاب إلكترونية ومشاهدة نتفليكس.

منافذ USB ومنصات شحن للهواتف.

إمكنية شحن دراجة كهربائية في المساحة الخلفية.

أسعار سيارة سيبر تراك "Cybertruck:

سعر السيارة حول العالم:

تبدأ من 39.900 دولار أمريكي

سعر السيارة في السعودية:

تبدأ من 150 ألف ريال

سعر السيارة في مصر: