آلان في السعودية... وصول الفئة الأساسية من فولكس واجن أرتيون بسعر 130 ألف ريال

فولكس واجن أرتيون تصل السعودية

اعلنت شركة ساماكو عن وصول الفئة الأساسية من أرتيون 2018 والتي تجلب معها خيارات أكثر بسعر يبدأ من 130 ألف ريال.

تتوفر فولكس واجن أرتيون بالفئات التالية: الأساسية S, الأنيقة SE, و LSE, وأخيراً أعلى فئة وهي R-Line. جميع الفئات تختلف في المواصفات التي توفرها والمحركات المتوفرة لها.

تأتي الفئات القياسية والمتوسطة بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 190 حصان. بينما تأتي فئة R-Line بمحرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر بقوة 280 حصان، تحمل أرتيون R من الخارج صدام رياضي، وزوائد جانبية، وإضافات سوداء رياضية مثل الجناح الخلفي، والجنوط، إضافة إلى اللون الذهبي.