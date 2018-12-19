5 خطوات تساعدك على تخصيص وقتاً للرياضة في جدولك المزدحم

إن لم يكن لديك وقتاً كافياً للذهاب الى النادي لممارسة الرياضة، ستساعدك هذه الخطوات البسيطة على تخصيص وقتاً للرياضة في جدولك المزدحم

مع تزايد المهام اليومية الروتينة والانشغال بالعديد من الأمور، أصبح الأشخاص يجدون صعوبة في تخصيص الوقت لممارسة التمارين الرياضية. قد لا تكون الرياضة بنفس أهمية المهام والمشاريع التي تقوم بها في العمل، الا أنه يجب عليك وضعها في قائمة أولوياتك. فممارسة الرياضة تعمل على تعزيز انتاجيتك وتحد من شعورك بالتوتر عندما تصبح الأمور معقدة.

إن لم يكن لديك وقتاً كافياً للذهاب الى النادي لممارسة الرياضة، ستساعدك هذه الخطوات البسيطة على تخصيص وقتاً للرياضة في جدولك المزدحم:

1. اذهب الى سوبرماركت قريب من شركتك

حاول خلق الأعذار لتحريك جسدك. قم بالسير الى سوبرماركت قريب، أو بقالة أو صيدلية أو أي مكان آخر، فذلك مجاني وسهل ولا يتطلب الكثير من الجهد. في الواقع، يترتب على المشي العديد من الفوائد الصحية أهمها تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم وتقوية القلب. وعندما تبدأ بالشعور بالتوتر والقلق في العمل، ننصحك بالخروج من المكتب لاستنشاق الهواء النقي، فذلك سيساعدك على استعادة نشاطك وزيادة تركيزك.

2. ابتعد عن الخيارات السهلة

حاول اصطفاف سيارتك في مكان بعيد بعض الشيء عن مكان عملك كي تتمكن من السير قليلاً، أو حاول استخدام الحمام الأبعد في الشركة أو حتى صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد بين الحين والآخر. قد تبدو هذه الأمور غير مفيدة ولا تساوي أهمية النادي الرياضي، الا أنها ستُحدث تأثيراً ايجابياً ان سعيت جاهداً للتحرك أكثر. اختر الطريق الأصعب وسيعتاد جسدك على ذلك مع الوقت.

3. اصطحب معك ملابس رياضية

ان اصطحاب حذاء مريح وبنطال رياضة معك أينما ذهبت هو عادة رائعة! وان كان يمكنك ارتداء ملابس الرياضة في مكان العمل، فذلك أفضل. فارتداء ملابس رياضية ومريحة سيسهل عليك ممارسة التمارين بعد انتهاء الدوام، أو المشي خلال ساعة الغذاء. حاول الذهاب الى حديقة للمشي أو الركض عندما يكون لديك وقت فراغ.

4. استخدم حبل القفز

يعد حبل القفز ممتع وغير مكلف ويمكن حمله بسهولة، كما يعد أيضاً وسيلة رائعة لحرق السعرات الحرارية. فالقفز يومياً لمدة 5 الى 10 دقائق هو تمرين مفيد للقلب، كما يوجد العديد من الحيل التي يمكن القيام بها بواسطة هذا الحبل. قد يثير ذلك غيرة زملائك وقد يرغبوا بمشاركتك في التمرين.

5. مارس الرياضة أثناء أدائك لأنشطتك اليومية

لن تحتاج لنادي رياضي لممارسة التمارين الرياضية، فمن الصعب جداً الذهاب الى النادي في يوم عمل مزدحم. حيث يمكنك ممارسة التمارين أثناء قيامك بالأنشطة اليومية، كالوقوف بوضعية الكرسي أثناء كي الملابس أو القيام بتمرين الضغط على طاولة المطبخ أثناء انتظار الماء حتى يغلي. ستتفاجأ من عدد التمارين التي يمكن القيام بها دون الحاجة لمعدات النادي الرياضي.

في الواقع، يوجد العديد من الطرق المناسبة وغير المكلفة التي تساعدك على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتك. يمكنك التفنن فيها كما تشاء وابتكار تمارين ممتعة ومسلية.

بالتعاون مع بيت.كوم

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