802 مليون برميل صادرات أبوظبي من النفط الخام خلال 2018

بلغت صادرات أبوظبي من النفط الخام خلال العام الماضي 802.2 مليون برميل، مشكلة ما نسبته 73% من إجمالي الإنتاج البالغ 1.097 مليار برميل، وارتفع إنتاج أبوظبي من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 3.007 مليون برميل يومي، مقابل 2.964 مليون برميل يومي خلال العام 2017، بزيادة 1.5%، بما يعادل 43 ألف برميل يومي، بحسب تقرير «إحصاءات الطاقة والمياه» الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي أمس.

وأظهرت بيانات التقرير، أن متوسط الإنتاج اليومي، ارتفع بنسبة 33% بنهاية العام الماضي، مقابل 2.26 مليون برميل عام 2010، كما ارتفع المتوسط اليومي من المبيعات الخارجية خلال الفترة نفسها من 2.040 مليون برميل يومي إلى 2.198 مليون برميل يومي بنسبة 7.7%.

وارتفع إنتاج أبوظبي من المنتجات النفطية بنسبة 158%، ليصل إلى 49.7 مليون طن متري، مقابل 19.2 مليون طن متري، وبنسبة زيادة 21.7% عن حجم إنتاج المشتقات المكررة للعام الماضي والبالغة 40.85 مليون طن متري.

وأوضح التقرير أن صادرات المشتقات البترولية المكررة في عام 2018 بلغت 60.7% من إجمالي الإنتاج، فيما شكلت نسبة المبيعات من المشتقات داخل الدولة 18.5%.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في إمارة أبوظبي نحو 2.987 تريليون قدم مكعب، مقابل 2.174 تريليون قدم مكعب في عام 2010 بزيادة 37.5%، كما ارتفع الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي إلى 8.185 مليار قدم مكعب.

وبلغت نسبة استخدام الغاز الطبيعي في العام الماضي 99.9% من إجمالي أنواع الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، وبلغت كمية المياه المحلاة المتاحة في أبوظبي 1.092 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، فيما بلغ إنتاج المياه المحلاة 880 مليون متر مكعب خلال العام الماضي، وكمية المياه المحلاة الموزعة يومياً 2.96 مليون متر مكعب وجاءت منطقة أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث نسبة الاستهلاك المنزلي في الإمارة، حيث بلغت 65% والعين 21.9% والظفرة 13.1%.