88.6 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي

بلغـت قيمة التجارة الخارجية، عبر منافذ إمارة أبوظبي 88.6 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 92.7 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 4.4%.

وعزا تقرير حركة التجارة السلعية، الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، أمس، تراجع التجارة السلعية إلى الانخفاض في قيمة كل من الواردات إلى 42.1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، مقابل 47.2 مليار درهم، للفترة نفسها من عام 2018 وبنسبة 10.8%، والصادرات غير النفطية بنسبة 3.4%.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت إعادة التصدير في التجارة السلعية لإمارة أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.4% لتصل إلى 21.53 مليار درهم، مقابل 19.69 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت قيمة التجارة الخارجية، في شهر مايو من عام 2019 بنسبة 18.8%، عما كانت عليه في مايو من عام 2018، وكان هذا حصيلة انخفاض قيمة كل من الصادرات، والواردات، والمعاد تصديره، بنسبة 21.8%، و19.7% و13.2% على التوالي خلال الفترة نفسها.