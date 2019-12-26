9.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 9.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 141 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم و121 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الأولى. وتصدرت منطقة جبل علي أولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم، وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، وثالثة في الوصل بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 9 مليارات درهم، منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 300 مليون درهم، و226 رهن فلل وشقق بقيمة 8.7 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 8.6 مليار درهم، وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 147 مليون درهم.