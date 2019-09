آخر إصدارات "ماتيل".. "باربي مُحايدة جنسيًا" لتمكن الأطفال من التعبير عن أنفسهم

كشفت شركة "ماتيل" الأميركية المُصنعة للدمى "باربي" الشهيرة النقاب عن دميتها الجديدة والتي تحمل مفهومًا "جنسيًا" جديدًا فاجأت فيها عشاق هذه اللعبة.

وأطلقت الشركة نهاية الأسبوع الماضي مجموعة من الدمى "المحايدة جنسيًا" والتي ستمكن جميع الأطفال من "التعبير عن أنفسهم بحرية"، وذلك بحسب ما قاله مصمموها.

