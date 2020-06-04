أبطال الصفوف الأولى.. مجلة Vogue تستبدل صور المشاهير بعاملات مجهولات في مواجهة "كورونا"

قررت النسخة البريطانية من مجلة "فوغ- Vogue كسر نهجها المعتاد لأول مرة فيمن يظهر على أغلفة مجلاتها، فتلك المساحة المخصصة عادة للمشاهير وعارضات الأزياء تتناول اليوم أبرز النساء القويات في عصر جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت المجلة بأنها اختارت ثلاثة من عمال الخطوط الأمامية ليظهروا على غلافها الشهر المقبل.

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وسيظهر على الصفحة الأولى لشهر يوليو سائقة في محطة قطار لندن وممرضة وعاملة في سوبر ماركت.

وتم التقاط الصور بعدسة المصور "جيمي هوكسورث".

وقال رئيس تحرير مجلة فوغ "إدوارد إنينفول": "إنهم يمثلون الملايين من الناس في المملكة المتحدة الذين يرتدون زيهم في ذروة الوباء وذهبوا للمساعدة".

وتابع:"هذه اللحظة في التاريخ تتطلب شيئًا خاصًا إضافيًا، لحظة شكر للأبطال الخطوط الأمامية."

وأضاف: "لهذا السبب أنا فخور بأن إصدار يوليو من British Vogue قادر على إضافة لحظة خاصة من الشكر إلى الأطباء وغيرهم على خط المواجهة يعملون بكد لإنقاذ الأرواح كل يوم".

أنيسة عمر

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تعمل أنيسية التي تبلغ من العمر 21 عامًا كمساعد سوبر ماركت في ويتروز بكينجز كروس.

وقالت أنيسية، والتي تعيش مع والديها في إسلينجتون ، إن الوباء قد أعطاها إحساسًا جديدًا بالفخر بعملها.

وقالت: "عملي لم يكن شيئاً بهذا الحجم من قبل، لكن الآن يبدو الأمر كما لو أننا مهمون. يجب أن نكون هنا بغض النظر عما يحدث في العالم. إنه أكثر من مجرد وظيفة الآن."

راشيل ميلار

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تعمل "راشيل" والتي تبلغ من العمر 24 عامًا كممرضة في مستشفى هومرتون، شرق لندن منذ ما يقارب الثلاث سنوات.

كانت في حالة تحول في أحد أجنحة المستشفى عندما جاء فريق من Vogue لالتقاط صور لها.

ووصفت "راشيل"، التي تعيش في ليتون، ظهورها على غلاف مجلة فوغ البريطانية بأنه "سريالي".

وقالت: "إنني مرهقة بعض الشيء - ولكن بطريقة جيدة. لقد تلقيت الكثير من التعليقات الجميلة حول هذا الموضوع، وأعتقد أن الناس استمتعت برؤية شخص مثلي على الغلاف".

نارجيس هورسفورد

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تعمل "نارجيس" في شركة Transport for London منذ 10 سنوات وقادت قطارات London Overground خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت: "اتصل بي مديري عما إذا كنت أرغب في إجراء مقابلة للمجلة، في البداية اعتقدت أنه كان يمزح معي، ولكن تبين فيما بعد أنها حقيقية للغاية."

وقالت "نارجيس"، التي تعيش في باوندز غرين ، شمال لندن: "أشعر بالدهشة لتمثيل العاملات الرئيسيات في الخطوط الأمامية، من المهم للغاية تسليط الضوء على العمل الجاد والمساهمات التي نقوم بها للحفاظ على تقدم لندن ولتقديم الخدمات التي يحتاجها الجميع".

وقالت "نارجيوس" إنها شعرت في البداية بالقلق من العمل خلال تفشي "كورونا" ولكنها استمرت منذ ذلك الحين لتشعر بإحساس كبير بالفخر.