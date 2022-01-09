أبو فلة يطلق حملة لجمع 10 ملايين دولار للاجئين خلال الشتاء .. ومبلغ ضخم في اليوم الأول

مرة جديدة، أطلق اليوتيوبر الكويتي أبو فلة حملة إلكترونية لجمع تبرعات لصالح اللاجئين في الوطن العربي وتوفير الدفء لهم خلال فصل الشتاء.

وبدأ أبو فلة يوم أمس حملته إلكترونية في بثٍ مباشر عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" يستهدف من خلاله أهل الخير لجمع تبرعات تصل الى 10 مليون دولار أمريكي لتوفير احتياجات الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء.

وأطلق أبو فلة على حملته الجديدة اسم "حملة أجمل شتاء في العالم" وقد أعل بدئها من دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف مساعدة ودعم الشعوب التي تعاني ظروفًا صعبة في الشتاء، ومساندة اللاجئين الذين أجبرتهم ظروفهم إلى سكن الخيام في العالم العربي وأفريقيا، وذلك من خلال شراء خيم ووسائل تدفئة مناسبة.

وشهد اليوم الأول من إطلاق حملة أبو فلة جمع أكثر من 550 ألف دولار أمريكي قدمتها جهات ومنظمات إنسانية وأشخاص من أهل الخير.

وذكر أبو فلة أن هذه المبادرة تأتي بالشراكة مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وشركة "جالاكسي ريسر" العالمية المتخصصة في مجال الألعاب الافتراضية الرقمية، التي تشرف على أعماله وأنشطته وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

وكان أبو فلة قد نجح شهر أكتوبر الماضي في جمع مليون دولار أمريكي لصالح اللاجئين السوريين في بث مباشر وصل الى 27 ساعة.

وشارك آلاف المتبرعين في حملة أبو فلة لجمع مليون دولار لأجل السوريين فيما نشرت آلاف الحسابات تغريدات ومنشورات حول الحملة لدعم جهود أبو فلة فحشد الجماهير لجمع المبلغ المطلوب في أسرع وقت.

ولاقت حملة أبو فلة ورد فعله في جمع المبلغ تعاطف وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجهوده في دعم اللاجئين السوريين واستخدام منصته في قضية إنسانية.

ويتابع أبو فلة أكثر من 20 مليون متابع، بينما تخطى عدد مشاهدات قناته على يوتيوب حاجز 2.5 مليار مشاهدة.

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