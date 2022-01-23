أثرياء يلعقون الشوكولاتة بأصبعهم في مطعم راقٍ .. ومعلقون: أمر مقزز!

يتوقع الجميع أن يحصل على خدمة خمس نجوم عند الذهاب لتناول الطعام في أحد المطاعم الراقية مقابل دفع مبلغًا ماليًا ضخمًا، لكن على ما يبدو أن الأثرياء يستمتعون في تناول الطعام بطريقة غريبة وإن كانت غير حضارية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مقطع فيديو يرصد تجربة زبائن مطعم Elcielo في العاصمة واشنطن وهو يقدم أطباقه بطريقة غريبة لزبائنه ومنها سكب الشوكولاتة الساخنة بين أيديهم قبل أن يبدؤوا بلعقها.

وقال ناشر الفيديو بأنه قصد المطعم الشهير وقام بتسجيل مقطع فيديو يوثق تجربته الغريبة هناك حيث يقدم الشاي وكوكتيل جوز الهند بأوانٍ غريبة وسرطان البحر في صندوق من الصخور، أما خبز اليوكا قدم في شجرة سلكية والشوكولاتة سكبت على يديه مباشرة.

ويُشاهد في الفيديو أحد العاملين في المطعم وهو يقوم بسكب الشوكولاتة من "كوب أبيض" على يدي الرجل والمرأة أثناء جلوسهما في المطعم.

وبعدها يقوم الرجل والمرأة بدعك أيديهما في سائل الشوكولاتة "كأنهما يغسلانها" ثم يقومان بعدها بتذوقها ويستمتعان بالطعم.

وتسائل النشطاء على مواقع عن السبب الذي قد يدفع رواد المطعم إلى دفع مبلغًا ضخمًا للعق الشوكولاتة من أصابعهم، حيث كتب أحدهم: "تبًا لحياة الأثرياء"، فيما كتب آخر: "لماذا تدفع ثمن هذا بينما يمكنك تلطيخ يديك بالطعام ولعقها؟".

فيما أعرب أحد المعلقين عن قلقه من خوض التجربة ذاتها مرتديًا سترة شديدة البياض، وكتب معلقًا: "الشعور بالرعب في كل لحظة، والتفكير في تلك السترة البيضاء". وبدا آخر غير مرتاح في التفكير في التواجد في المطعم وجميع من حوله يلعقون أصابعهم: "التفكير في مشاهدة أشخاص آخرين يلعقون أصابعهم في الأماكن العامة أمر مقزز".

سواء كنت ستشعر بالراحة في دفع شخص ما لصب الشوكولاتة على يديك في مطعم فاخر أم لا، فإننا نعتقد أنه في المرة القادمة التي تلعق فيها قطعة حلوى ذائبة من أصابعك، يجب أن تشعر وكأنك اتخذت قرارًا راقيًا.