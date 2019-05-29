أجهزة آيفون القادمة تطور بصمة الإصبع لتصبح في كامل شاشاتها

كشف تقرير جديد أن بصمة الإصبع قد تعود إلى أجهزة آيفون عام 2020، ولكن لن تكون بالطريقة المتعارف عليها حاليا.

في عام 2017 بدأت شركة أبل استبدال بصمة الإصبع ببصمة الوجه Face ID، وهي ميزة التعرف على الوجه التي تتيح لمستخدمي آيفون فتح قفل الهاتف بمجرد النظر إليه.

وتعد بصمة الوجه الآن طريقة المصادقة الافتراضية على أجهزة آيفون X و XS و XR والجيل الثالث من أجهزة آيباد برو.

ولكن يقول المحلل بشركة باركليز، بلاين كورتيس، أن بصمة الإصبع ستعود من جديد ، وذلك بعد لقائه ببعض الموردين الآسيويين لشركة أبل.

يتوقع كورتيس وزملاؤه بأن أجهزة آيفون 2020 ستحتوي على "تقنية بصمات الأصابع الصوتية التي يمكن أن تسمح بالتعرف على بصمة الإصبع على كامل الشاشة".

وبالتالي سيتيح ذلك لمستخدمي آيفون فتح أجهزتهم عن طريق لمس أي مكان بالشاشة، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية.

وأفادت تقارير أن شركة أبل قدمت نحو خمس براءات اختراع تتعلق ببصمة الإصبع منذ ديسمبر 2018 ، ولكن هذه التقنية لم تظهر بعد في أي جهاز للشركة.

ويتميز أحدث هاتف ذكي لشركة سامسونغ "غلاكسي S10" بمستشعر لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة، والذي يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لبصمتك، ولكنه لا يغطي الشاشة بالكامل ويتطلب من مستخدمي غلاكسي S10 لمس الشاشة في مكان محدد لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الأصبع.

وعلاوة على نظام بصمة الأصبع الجديد، يشير التقرير أيضاً إلى أن أجهزة آيفون 2020 ستدعم اتصال الجيل الخامس 5G ، ونظام كاميرا خلفية ثلاثي الأبعاد من المتوقع ظهوره في طرازات هذا العام، وستأتي جميع الأجهزة بشاشات من نوع أوليد.

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