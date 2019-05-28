"واتساب" تكشف النقاب عن شكل التطبيق الجديد بعد إضافة الإعلانات

كشفت شركة "فيسبوك" أن تطبيق "واتساب" التابع لها سيبدأ في عرض الإعلانات بين القصص في عام 2020.

وأعلنت "فيسبوك" أن الإعلانات التي اثارت الجدل في الفترة الأخيرة ستظهر في قسم تحديثات حالة "واتساب" رغم الانتقادات الشديدة والالتماسات التي تطلب عدم تنفيذ التغييرات.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت الشركة عن خططها وشكل التطبيق بعد إضافة الإعلانات، في مؤتمر التسويق السنوي في "روتردام" بهولندا.

لم يتضح بعد نوع البيانات التي سيستخدمها التطبيق في تحديد الإعلانات المستهدفة للمستخدمين، ولكن النقاد أشاروا إلى أن إدخال الإعلانات في تطبيق المراسلة يقوض خصوصية وأمان المستخدم.

ويبدو أن الإعلانات ستظهر بين قصص "واتساب" مثلما تظهر على "إنستغرام" وسيتمكن المستخدمون من النقر على الإعلانات التي ستحتل الشاشة بالكامل، ليتم إعادة توجيههم إلى موقع المعلن.

وأضاف التطبيق ميزة "الحالة" Status في العام الماضي، والتي تسمح للمستخدمين بإنشاء منشورات مؤقتة كوسيلة لمشاركة آخر التطورات في حياتهم مع جهات الاتصال الخاصة بهم، وبعد فترة وجيزة تم الإعلان عن خطط لإضافة الإعلانات للتطبيق.

اثار هذا التطور الجدل على نطاق واسع لأن تطبيق "واتساب" بنى شعبيته الهائلة كتطبيق تواصل خالي من الإعلانات، حيث كان شعار الشركة "لا إعلانات، لا ألعاب، لا حيل".

كما أعلن أحد المستثمرين الأوائل أن الشركة تركز على بناء "تجربة مراسلة خالصة"، وقال راموس هويست، كبير موظفي تطبيق "واير" للمراسلة، والمنافسة لـ"واتساب": "إن ادخال الإعلانات لا يقوض خصوصية المستخدمين فحسب، بل يعرض بياناتهم الحساسة للخطر أيضًا، وهذا يعني أن كل كلمة يرسلها المستخدم عبر التطبيق، ستستخدم ضده من قبل شركات الإعلانات".

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