أديداس تروّج لـ "الإباحية الناعمة" بصورة مجموعتها لحمالات الصدر!

أثارت شركة "أديداس – Adidas" للملابس والمعدات الرياضية ضجّة حول العالم بعدما أصدرت إعلانًا جريئا روجت من خلاله لمجموعتها الجديدة من حمالات الصدر.

ونشرت ماركة الملابس الرياضية صور إعلانها الجديد على موقع التدوين "تويتر" والتي تضمنت 25 صدرًا عاريًا بجميع الأشكال والأحجام والألوان للترويج لمجموعة حمالات الصدر الرياضية الشاملة.

وأرفقت "أديداس" الصورة بتغريدة قالت فيها: "نعتقد أن صدور النساء بجميع الأشكال والأحجام تستحق الدعم والراحة". وهذا هو السبب في أن مجموعتنا الجديدة من حمالات الصدر الرياضية تحتوي على 43 تصميمًا، بحيث يمكن للجميع العثور على ما يناسبهم.

وتم عرض الإعلان الاستفزازي لـ أديداس أيضًا على اللوحات الإعلانية على الرغم من أن المواقع غير معروفة.

وشارك مستخدم على تويتر صورة لافتة واحدة وأرفقها بتعليق: "لا شيء فعلته أديداس في العامين الماضيين أكبر من هذا. إلى جميع الأشخاص الذين شاركوا في القيام بذلك ، نحييكم جميعًا!".

وتلقى إعلان "أديداس" الجديد أكثر من 18000 إعجاب على "تويتر"، لكن ردود الفعل كانت متباينة حتى الآن حيث عبر العديد من المغردين عن استيائهم من تعمد الشركة إثارة الجدل من أجل الترويج لمنتجاتها الجديدة.

ونشرت الشركة صورة الإعلان الجديد على "تويتر" فقط، ولم تنشر على "فيسبوك" بسبب الشروط والإرشادات التي تمنع ظهور الصدر العاري، وتم نشر صورة معدلة على إنستغرام، عبر إخفاء جزء من الصدر.

وشبه أحد المعلقين صورة إعلان أديداس بـ "الإباحية الناعمة"، وسعيهم لجعل هذه المشاهد الجرئية أمرًا اعتياديًا يمكن رؤيته في أي مكان وأي زمان دون اعتراض أو استهجان.

فيما كتب أحد المعلقين: “الصورة غير مبررة وتعرض محتوى إباحي للأطفال"، قال آخر: "ما هذا؟! اتركوا شيئًا للخيال. هناك أطفال على تويتر”.

وكتب مغرد آخر: "هذا مجرد إعلان صادم آخر مصمم فقط لتوليد الأرباح باستخدام أجساد النساء؟”.